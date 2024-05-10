В Пентагоне заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink
США, Украина и компания SpaceX работают вместе над пресечением несанкционированного использования Россией спутниковой системы для доступа в интернет от Starlink. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на помощника министра обороны Соединенных Штатов по космической политике Джона Пламба.
«Мы успешно противодействуем... но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — указал чиновник.
По словам Пламба, Вашингтон нашел «хорошие решения» этого вопроса как со Starlink, так и с Киевом. Однако помощник министра не уточнил, какие методы используются для этого.
Лицензионное использование Starlink в РФ недоступно, при этом на маркетплейсах можно купить терминалы для связи, работающие через оформленную на имя жителей европейских стран подписку. В частности, интернет от Starlink доступен на приграничных территориях, включая новые регионы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что система Starlink официально не поставляется и не используется в стране, напоминает Ura.ru.
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