В Пентагоне пообещали продолжить укреплять военный потенциал Украины

США намерены продолжить укреплять потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и модернизировать военную сферу Грузии, а также призывают союзников активизировать поддержку этих стран. Об этом заявил директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд в ходе выступления на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

«Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора. Продолжим усилия по модернизации военной сферы Грузии», - приводит слова Буланда ТАСС.

Как отметил представитель Пентагона, саммит НАТО в Брюсселе подтвердил заявление 2008 года о возможном членстве Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе. По словам Буланда, США «привержены предоставлению политической и практической поддержки Украине и Грузии», что в свою очередь повлияет на противодействие «всему спектру угроз в регионе».

