В Пентагоне ответили на сообщения об ошибке США при авиаударе в Кабуле

Авиаудар сил США 29 августа в Кабуле помог предотвратить угрозу повторной атаки на аэропорт афганской столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Ранее New York Times сообщила, что целью удара американских военных мог по ошибке стать не террорист, а сотрудник американской НКО, просивший убежища в США. По данным издания, убитый — водитель Земари Ахмади, который сотрудничал с группой помощи США и в день удара перемещался на автомобиле по рабочим делам.

«Удар был основан на хорошей развединформации, и мы продолжаем верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту и нашим мужчинам и женщинам, которые все еще продолжали службу в аэропорту», — подчеркнули в Пентагоне, комментируя сообщение New York Times.

США в конце августа ударом с беспилотника уничтожили двух активистов террористической группировки «Исламское государство - Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ). Американская сторона считает, что уничтоженный автомобиль перевозил взрывчатку и представлял непосредственную угрозу аэропорту в Кабуле. По данным CNN, в результате атаки погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей. В Пентагоне не комментировали сообщения о жертвах среди мирного населения, отмечая, что необходимо завершить внутриведомственные проверки.

