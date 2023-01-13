В Пентагоне не увидели признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии

Военные Соединенных Штатов не видят признаков подготовки наступления России на Украину со стороны Белоруссии, сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«На данный момент нет никаких признаков наступательных действий, которые бы выглядели неминуемыми... Ничего, что я бы счел тревожным», — сообщил он.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Киев отвел часть войск на север страны. Отвечая на вопрос о ситуации на белорусской границе он отметил, что это необходимо, чтобы пресечь попытки «перерезать линию», связывающую Украину с Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

