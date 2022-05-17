В Пекине предупредили Швецию и Финляндию о ловушке НАТО
Эксперты из Китая полагают, что после вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия могут оказаться в ловушке Вашингтона, что повлечет дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в Восточной Европе, сообщает Global Times.
Глава европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь считает, что вступление Швеции и Финляндии в альянс позволит США разместить в этих странах стратегические вооружения. Как считает эксперт, однако ни Россия, ни Швеция с Финляндией не собираются эскалировать ситуацию ради интересов американских властей, и намерены решать вопросы путем переговоров.
Как говорится в заявлении МИД России, вступление Швеции в Североатлантический альянс нанесет значительный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом.
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