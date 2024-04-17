В парламент Финляндии внесут инициативу о сохранении терминов «мать» и «отец»
На рассмотрение в парламент Финляндии поступит предложение о сохранении в законодательстве терминов «мать» и «отец». Сообщения опубликовано на официальном сайте гражданских инициатив.
В ходе голосования инициатива набрала необходимое количество подписей для рассмотрения парламентом. Активисты предложили законодателям обязать правительство вернуть термины «мать» и «отец» в нормативно-правовые акты, из которых они были удалены.
Сайт гражданских инициатив Финляндии создан в 2012 году. Для прохождения инициативы в парламент она должна была набрать 50 тысяч подписей.
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