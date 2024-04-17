В парламент Финляндии внесут инициативу о сохранении терминов «мать» и «отец»

На рассмотрение в парламент Финляндии поступит предложение о сохранении в законодательстве терминов «мать» и «отец». Сообщения опубликовано на официальном сайте гражданских инициатив.

В ходе голосования инициатива набрала необходимое количество подписей для рассмотрения парламентом. Активисты предложили законодателям обязать правительство вернуть термины «мать» и «отец» в нормативно-правовые акты, из которых они были удалены.

Сайт гражданских инициатив Финляндии создан в 2012 году. Для прохождения инициативы в парламент она должна была набрать 50 тысяч подписей.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил отмену традиционных понятий на Западе с пандемией коронавируса, передает «Радиоточка НСН».

