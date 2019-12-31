В Париже запретили протесты в канун Нового года
31 декабря 201901:02
В Париже объявили о запрете протестов на улицах города 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий указ был издан полицией. В нем отмечается запрет на любые демонстрации в центральных районах города.
По данным агентства, в новогоднюю ночь за безопасностью будут следить сто тысяч полицейских по всей Франции.
Как отмечает РИА Новости, в социальных сетях продолжаются призывы к митингам в новогоднюю ночь.
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