В Париже запретили протесты в канун Нового года

В Париже объявили о запрете протестов на улицах города 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ был издан полицией. В нем отмечается запрет на любые демонстрации в центральных районах города.

По данным агентства, в новогоднюю ночь за безопасностью будут следить сто тысяч полицейских по всей Франции.

Как отмечает РИА Новости, в социальных сетях продолжаются призывы к митингам в новогоднюю ночь.

