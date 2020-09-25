В Париже задержали второго подозреваемого в нападении рядом с Charlie Hebdo

В Париже в районе метро «Ришар-Ленуар» задержали второго подозреваемого в нападении рядом с Charlie Hebdo, сообщает France Info.

По информации издания, его поместили под стражу. Полиция пока не подтвердила задержание.

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Ранее задержали основного подозреваемого, он призвал вину. По данным телеканала BFMTV , злоумышленнику 18 лет, он выходец из Пакистана.

Нападение произошло днем, пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пять лет назад два злоумышленника напали на редакцию и убили 12 человек, в том числе журналистов и художников. После этого в мире прошли акции поддержки в адрес редакции под лозунгом «Я — Шарли». Первый после теракта номер журнала вышел увеличенным тиражом в три миллиона экземпляров, его перевели на несколько языков.

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ФОТО: top.rbc.ru
ТЕГИ:НападениеCharlie Hebdo
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