В Париже задержали второго подозреваемого в нападении рядом с Charlie Hebdo
В Париже в районе метро «Ришар-Ленуар» задержали второго подозреваемого в нападении рядом с Charlie Hebdo, сообщает France Info.
По информации издания, его поместили под стражу. Полиция пока не подтвердила задержание.
Ранее задержали основного подозреваемого, он призвал вину. По данным телеканала BFMTV , злоумышленнику 18 лет, он выходец из Пакистана.
Нападение произошло днем, пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Пять лет назад два злоумышленника напали на редакцию и убили 12 человек, в том числе журналистов и художников. После этого в мире прошли акции поддержки в адрес редакции под лозунгом «Я — Шарли». Первый после теракта номер журнала вышел увеличенным тиражом в три миллиона экземпляров, его перевели на несколько языков.
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