В Париже задержали подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo

В Париже задержали одного из подозреваемых в нападении возле здания, где располагалась редакция журнала Charlie Hebdo, передает BFMTV со ссылкой на полицию.

По сообщению СМИ, злоумышленника задержали недалеко от площади Бастилии.

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Ранее глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что нападению подверглись четыре человека. По его словам, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Пять лет назад два злоумышленника напали на редакцию и убили 12 человек, в том числе журналистов и художников. После этого в мире прошли акции поддержки в адрес редакции под лозунгом «Я — Шарли». Первый после теракта номер журнала вышел увеличенным тиражом в три миллиона экземпляров, его перевели на несколько языков.

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ФОТО: top.rbc.ru
ТЕГИ:ПарижНападение
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