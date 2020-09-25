В Париже задержали подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo
В Париже задержали одного из подозреваемых в нападении возле здания, где располагалась редакция журнала Charlie Hebdo, передает BFMTV со ссылкой на полицию.
По сообщению СМИ, злоумышленника задержали недалеко от площади Бастилии.
Ранее глава правительства Франции Жан Кастекс заявил, что нападению подверглись четыре человека. По его словам, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Пять лет назад два злоумышленника напали на редакцию и убили 12 человек, в том числе журналистов и художников. После этого в мире прошли акции поддержки в адрес редакции под лозунгом «Я — Шарли». Первый после теракта номер журнала вышел увеличенным тиражом в три миллиона экземпляров, его перевели на несколько языков.
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