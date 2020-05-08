В Пакистане погибли шесть военнослужащих при взрыве самодельной бомбы

Самодельная бомба взорвалась вблизи ирано-пакистанской границы, в результате чего погибли шесть военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства погиб один офицер и пятеро солдат. Отмечается, что была снаряд был взорван в машине пограничного корпуса Южного Белуджистана дистанционно.

Военнослужащие находились на обратном пути после патрулирования у границы возможных маршрутов террористов в горах пишет агентство.



