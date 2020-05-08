В Пакистане погибли шесть военнослужащих при взрыве самодельной бомбы
8 мая 202023:42
Самодельная бомба взорвалась вблизи ирано-пакистанской границы, в результате чего погибли шесть военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным агентства погиб один офицер и пятеро солдат. Отмечается, что была снаряд был взорван в машине пограничного корпуса Южного Белуджистана дистанционно.
Военнослужащие находились на обратном пути после патрулирования у границы возможных маршрутов террористов в горах пишет агентство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru