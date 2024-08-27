В Пакистане четыре человека погибли из-за нападения смертника

Не менее четырех человек погибли, 15 пострадали при нападении террориста-смертника в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Об этом пишет газета Dawn.

По данным издания, ЧП произошло 26 августа утром в районе населенного пункта Размак (округ Северный Вазиристан). Нападавший атаковал автомобиль бывшего полевого командира одной из террористических группировок, который ранее сдался властям Пакистана. Смертник взорвал машину, в результате погибли четыре человека.

Кроме того, 15 человек получили ранения, их доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Ранее на востоке Пакистана вооруженные преступники устроили засаду полицейскому конвою, погибли как минимум 11 правоохранителей, напоминает «Свободная пресса».

