В Пакистане арестовали экс-премьера страны Хана и его жену

Суд арестовал бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби по новому обвинению в связи с возможным «злоупотреблением властью» для приобретения подарков в сокровищнице Тошахана. Об этом сообщил телеканал Geo.

«Суд... поручил Национальному бюро подотчетности допросить двух подозреваемых в тюрьме Адиала, а также предписал супругам предстать перед судом 22 июля», — отмечает СМИ.

Адвокат Хана и его супруги назвал арест противозаконным. Защитник указал, что Верховный суд уже рассматривает ходатайство об освобождении фигурантов под залог.

В январе Имрана Хана и Бушру Биби приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с продажей ценностей из государственной сокровищницы без уплаты налогов. До этого суд дал экс-премьеру 10 лет заключения за разглашение гостайны, напоминает Ura.ru. При рассмотрении поданных политиком апелляций большую часть обвинений с него сняли, однако Хан оставался под стражей по делу о незаконном браке. В минувшую субботу суд, удовлетворив очередную апелляцию, отменил вердикт по этому делу.

