В Пакистане арестовали экс-премьера страны Хана и его жену
Суд арестовал бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его жену Бушру Биби по новому обвинению в связи с возможным «злоупотреблением властью» для приобретения подарков в сокровищнице Тошахана. Об этом сообщил телеканал Geo.
«Суд... поручил Национальному бюро подотчетности допросить двух подозреваемых в тюрьме Адиала, а также предписал супругам предстать перед судом 22 июля», — отмечает СМИ.
Адвокат Хана и его супруги назвал арест противозаконным. Защитник указал, что Верховный суд уже рассматривает ходатайство об освобождении фигурантов под залог.
В январе Имрана Хана и Бушру Биби приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с продажей ценностей из государственной сокровищницы без уплаты налогов. До этого суд дал экс-премьеру 10 лет заключения за разглашение гостайны, напоминает Ura.ru. При рассмотрении поданных политиком апелляций большую часть обвинений с него сняли, однако Хан оставался под стражей по делу о незаконном браке. В минувшую субботу суд, удовлетворив очередную апелляцию, отменил вердикт по этому делу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru