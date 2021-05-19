В отношении компании Трампа начали уголовное расследование

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Trump Organization, которой руководит бывший президент США Дональд Трамп, сообщили в NBC News.

Расследование в отношении организации перестало быть гражданским, теперь оно носит уголовный характер, сообщает ТК «360». Генпрокуратура Нью-Йорка работает совместно с районной прокуратурой Манхэттена.

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Бывшему мэру города и личному адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани предъявили подозрение в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов. Как предполагают в Федеральном бюро расследований (ФБР), он не оформился как иноагент от имени украинского чиновника, пишет Газета.ру.

Ранее сотрудники ФБР провели в квартире Джулиани обыски. Экс-мэр заявил, что визит правоохранительных органов был проведен, чтобы подставить Джулиани. Агенты ФБР вынесли из его квартиры всю электронную технику.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Уголовное ДелоОбыскиФБРТрамп
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