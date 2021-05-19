В отношении компании Трампа начали уголовное расследование

Бывшему мэру города и личному адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани предъявили подозрение в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов. Как предполагают в Федеральном бюро расследований (ФБР), он не оформился как иноагент от имени украинского чиновника, пишет Газета.ру.

Ранее сотрудники ФБР провели в квартире Джулиани обыски. Экс-мэр заявил, что визит правоохранительных органов был проведен, чтобы подставить Джулиани. Агенты ФБР вынесли из его квартиры всю электронную технику.

