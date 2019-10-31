В ООН признали арест дипломата РФ в Косове неправомерным

Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии Организации в Косово Захир Танин прокомментировал ситуацию с задержанием в конце мая текущего года российского дипломата Михаила Краснощекова. Об этом сообщает Интерфакс.

Танин заявил, что арест Краснощекова при исполнении служебных обязанностей было нарушением его дипломатического иммунитета. Кроме того, он подчеркнул, что применение силы к дипломату являлось нарушением международного права по правам человека.

Напомним, 28 мая на севере Косово и Метохии спецназ самопровозглашенной республики начал задержание сербских граждан. Михаил Краснощеков, как заявили в Приштине, пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью. Он был арестован, а также попал в больницу из-за телесных повреждений.

Посольство России в Сербии осудило операцию косовской полиции и потребовало освободить дипломата.

