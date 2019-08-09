В ООН предупредили о всемирном голоде из-за потепления

Глобальные изменения климата на Земле могут привести к серьёзной нехватке продовольствия в связи с ухудшением условий для сельского хозяйства. Такие выводы содержатся в новом профильном докладе Организации Объединенных Наций, передает Ura.ru. Авторы документа подчёркивают, что избежать худшего можно только, предприняв масштабные усилия.

Как поясняют эксперты, «деградация земель и почв» происходит из-за засух, наводнений и природных пожаров. Все эти явления усиливаются в связи с глобальным потеплением. Автор доклада предупреждает, что серьёзный продовольственный кризис может разразиться сразу на нескольких континентах.

Впрочем, другие соавторы исследования считают, что наиболее остро проблема встанет пока в самых бедных государствах.

