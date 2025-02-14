В округе Лос-Анджелес зафиксировали наводнения и оползни

Округ Лос-Анджелес в США накрыли вызванные сильными ливнями наводнения и оползни. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, опасные природные явления наблюдаются в некоторых частях округа. Уровень воды местами достигает 120 сантиметров.

Ущерб зафиксирован в центре Лос-Анджелеса, на востоке и юго-востоке, в районах Малибу, Сан-Фернандо, Сан-Габриэль, Вестсайд, Альтадена, Уиттиер, части гор Сан-Габриэль.

В январе в Лос-Анджелесе и других регионах штата Калифорния бушевали лесные пожары, напоминает «Свободная пресса».

