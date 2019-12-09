В офисе Зеленского подтвердили переговоры с Путиным

Между тем, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщили, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки», отмечает РИА ФАН. В частности, среди тем, которые обсудят российский и украинский лидеры, он выделил выполнение Минских соглашений.

Ранее стало известно, что 9 декабря в Париже президент России проведет личные встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном.

