В офисе Зеленского подтвердили переговоры с Путиным
После переговоров в нормандском формате в Париже украинский и российский лидеры проведут двустороннюю встречу. Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Он также подчеркнул, что до нормандских переговоров у президента Украины состоятся встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а затем с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет RT.
Между тем, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщили, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки», отмечает РИА ФАН. В частности, среди тем, которые обсудят российский и украинский лидеры, он выделил выполнение Минских соглашений.
Ранее стало известно, что 9 декабря в Париже президент России проведет личные встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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