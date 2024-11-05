В Нью-Йорке задержан мужчина за угрозы поджога избирательного участка

В американском городе Фаулер (штат Нью-Йорк) полиция задержала мужчину, который угрожал поджечь избирательный участок после того, как ему было отказано в праве голосования. Об этом сообщила полиция штата.

Согласно заявлению, мужчина, ранее осужденный за преступление, попытался принять участие в выборах, но ему отказали из-за отсутствия перерегистрации после освобождения.