В Нью-Йорке задержан мужчина за угрозы поджога избирательного участка
В американском городе Фаулер (штат Нью-Йорк) полиция задержала мужчину, который угрожал поджечь избирательный участок после того, как ему было отказано в праве голосования. Об этом сообщила полиция штата.
Согласно заявлению, мужчина, ранее осужденный за преступление, попытался принять участие в выборах, но ему отказали из-за отсутствия перерегистрации после освобождения.
По словам полицейских, после этого мужчина пришел в ярость и выкрикивал угрозы поджечь здание и вернуться с огнестрельным оружием. После инцидента он покинул место происшествия, однако вскоре был задержан полицией, которая разыскивала его по всему городу.
Задержанного доставили на допрос, передает «Радиоточка НСН».
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