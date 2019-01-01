В мире

В Нью-Йорке упал вертолет

15 мая22:55

Вертолет упал в реку Гудзон в Нью-Йорке, не дотянув до ВПП на одном из пирсов города, передает ТАСС. Пилот спасен. Три полицейских катера отбуксировали подтопленный вертолет к пирсу. Ведется операция по подъему летательного аппарата из воды.

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