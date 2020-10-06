В Нью-Йорке из-за распространения COVID-19 могут закрыть школы и детсады

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в понедельник приказал закрыть сотни школ в районах города, где наблюдается всплеск случаев Covid-19. Мэр Билл де Блазио объявил, что также будут закрыты малые предприятия, сообщает WSJ.

Ограничительные меры могут ввести уже 7 октября, если губернатор Куомо одобрит план городских властей. На пресс-конференции он заявил, что пока не планирует принимать серьезные ограничительные меры, однако это решение может измениться. «Государственные чиновники будут контролировать соблюдение правил социального дистанцирования в городе и местных муниципалитетах по всему штату, чтобы остановить распространение болезни», – добавил Куомо.

Позже тем же днем мэр де Блазио возразил губернатору и сказал, что места с повышенным риском заражения, такие как рестораны и кафе, тренажерные залы и бассейны, также будут закрыты. В семи районах города из девяти за последние две недели показатель положительных результатов тестов на SARS-CoV-2 превысил три процента.

Нью-Йорк ушел на карантин в середине марта, а постепенное снятие ограничений началось 15 мая вместе с уменьшением темпов прироста новых зараженных. Сначала послабления затронули несколько округов, а затем распространились на весь штат.

Мэрия города намерена провести серию «интенсивных информационно-пропагандистских мероприятий», чтобы проверить соблюдение ограничительных норм.

Напомним, в Москве с 5 октября 2020 г. требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку: не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также мэр Собянин приказал продлить школьные каникулы с 6 по 18 октября.



