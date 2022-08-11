В Нью-Йорке аренда жилья достигла рекордных значений

Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке достигла рекордных значений и в среднем составила $3,5 тысяч. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные риэлтерского агентства StreetEasy.

Отмечается, что сильнее других районов в сравнении с прошлым годом подорожали Манхэттен (39%) и Бруклин (28%).

В агентстве указали на то, что спрос в последние месяцы значительно превышает предложение на рынке жилья. Так, в июле на 50 предложений было 300 клиентов.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Нью-ЙоркСША
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