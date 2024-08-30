В Новой Зеландии умер король народа маори
Король народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII умер в Новой Зеландии на 70-м году жизни. Об этом сообщили в канцелярии монарха.
«Король мирно умер... в окружении своей жены Макау Арики и их детей Утумоаны, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По», — указано в заявлении.
В канцелярии отметили, что монарх находился в больнице, где восстанавливался после операции на сердце.
По данным национального радио RNZ, в течении пяти дней тело короля будет оставаться в его резиденции в Нгаруавахиа на Северном острове. После монарха отвезут к месту упокоения на горе Таупири.
Тухеитиа Паки Те Фероферо был коронован в 2006 году. Несмотря на то, что должность короля маори не предусмотрена в новозеландском законодательстве и не имеет юридической власти, монарх играет важную роль в общественной жизни.
Ранее в Греции умер последний член королевской семьи — принц Греческий и Датский Михаил, который был известен в качестве историка и писателя под псевдонимом Мишель Де Грес, напоминает Ura.ru.
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