В Новой Зеландии умер король народа маори

Король народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII умер в Новой Зеландии на 70-м году жизни. Об этом сообщили в канцелярии монарха.

«Король мирно умер... в окружении своей жены Макау Арики и их детей Утумоаны, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По», — указано в заявлении.

В канцелярии отметили, что монарх находился в больнице, где восстанавливался после операции на сердце.

По данным национального радио RNZ, в течении пяти дней тело короля будет оставаться в его резиденции в Нгаруавахиа на Северном острове. После монарха отвезут к месту упокоения на горе Таупири.

Тухеитиа Паки Те Фероферо был коронован в 2006 году. Несмотря на то, что должность короля маори не предусмотрена в новозеландском законодательстве и не имеет юридической власти, монарх играет важную роль в общественной жизни.

Ранее в Греции умер последний член королевской семьи — принц Греческий и Датский Михаил, который был известен в качестве историка и писателя под псевдонимом Мишель Де Грес, напоминает Ura.ru.

