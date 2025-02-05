В Никарагуа заявили о выходе из ФАО
Власти Никарагуа обвинили Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО) в злонамеренной публикации неподтвержденных сведений в политических целях и заявили о выходе из ее состава. Об этом сообщает Canal 4.
Ранее ФАО опубликовала доклад о продовольственной безопасности в мире в 2024 году, согласно которому Никарагуа входит в число стран с дефицитом продовольствия. По данным организации, в 2022 году доля населения, не имеющего доступа к здоровому питанию, составила 27,3% (около 1,9 млн). В Никарагуа остается высокой доля жителей, которые не имеют достаточного дохода, чтобы приобрести полноценный рацион.
Власти страны отвергли доклад, назвав его необъективным, лишенным методологической строгости и содержащим ложные данные. Правительство Никарагуа подчеркнуло, что сведения о стране не авторизованы, не согласованы с учреждениями и не подтверждены властями.
Как отметил глава МИД страны Вальдрак Йенчке, позиция ФАО «недопустима и неуважительна».
«В связи с этим мы сообщаем о выходе... из этой Организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа», — указал министр.
Между тем США приняли решение о выходе из агентства по помощи палестинским беженцам (БАПОР) и совета по правам человека ООН, пишет Ura.ru.
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