В Никарагуа заявили о выходе из ФАО

Власти Никарагуа обвинили Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО) в злонамеренной публикации неподтвержденных сведений в политических целях и заявили о выходе из ее состава. Об этом сообщает Canal 4.

Ранее ФАО опубликовала доклад о продовольственной безопасности в мире в 2024 году, согласно которому Никарагуа входит в число стран с дефицитом продовольствия. По данным организации, в 2022 году доля населения, не имеющего доступа к здоровому питанию, составила 27,3% (около 1,9 млн). В Никарагуа остается высокой доля жителей, которые не имеют достаточного дохода, чтобы приобрести полноценный рацион.

Власти страны отвергли доклад, назвав его необъективным, лишенным методологической строгости и содержащим ложные данные. Правительство Никарагуа подчеркнуло, что сведения о стране не авторизованы, не согласованы с учреждениями и не подтверждены властями.

Как отметил глава МИД страны Вальдрак Йенчке, позиция ФАО «недопустима и неуважительна».

«В связи с этим мы сообщаем о выходе... из этой Организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа», — указал министр.

Между тем США приняли решение о выходе из агентства по помощи палестинским беженцам (БАПОР) и совета по правам человека ООН, пишет Ura.ru.

