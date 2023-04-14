В Нидерландах узаконили эвтаназию для неизлечимых детей от года до 12 лет
14 апреля 202319:52
В Нидерландах одобрили эвтаназию для детей в возрасте от года до 12 лет, сообщает De Telegraaf. По информации издания, условием для этого станут невыносимые страдания и отсутствие перспектив на выздоровление.
В королевстве до этого момента уже действовали протоколы по эвтаназии на неизлечимо больных детей в возрасте до одного года и старше 12 лет. Группа же в возрасте от 1 года до 12 лет оказалась не охвачена.
Ранее стало известно, что психиатров в Бельгии подозревают в ошибочной эвтаназии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru