В Нидерландах узаконили эвтаназию для неизлечимых детей от года до 12 лет

В Нидерландах одобрили эвтаназию для детей в возрасте от года до 12 лет, сообщает De Telegraaf. По информации издания, условием для этого станут невыносимые страдания и отсутствие перспектив на выздоровление.

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В королевстве до этого момента уже действовали протоколы по эвтаназии на неизлечимо больных детей в возрасте до одного года и старше 12 лет. Группа же в возрасте от 1 года до 12 лет оказалась не охвачена.

Ранее стало известно, что психиатров в Бельгии подозревают в ошибочной эвтаназии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: government.nl
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