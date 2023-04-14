В Нидерландах узаконили эвтаназию для неизлечимых детей от года до 12 лет

В королевстве до этого момента уже действовали протоколы по эвтаназии на неизлечимо больных детей в возрасте до одного года и старше 12 лет. Группа же в возрасте от 1 года до 12 лет оказалась не охвачена.

Ранее стало известно, что психиатров в Бельгии подозревают в ошибочной эвтаназии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

