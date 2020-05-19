В Нидерландах с 1 июня заработают бары, рестораны и кинотеатры

В Нидерландах места общественного питания, кинотеатры и театры смогут возобновить работу с 1 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

Во всех учреждениях временно будет действовать ограничения по количеству посетителей. В частности, в местах общественного питания и кинотеатрах число посетителей единовременно не должно быть выше 30.

Власти страны назвали новый этап выхода из карантина по коронавирусу "умной изоляцией". На данном этапе всех призывают держать социальную дистанцию и продолжать работать из дома.



