В нескольких регионах Узбекистана зафиксировали проблемы с газом

В нескольких регионах Узбекистана, в том числе в столице республики Ташкенте, были обнаружены проблемы с подачей газа. Об этом сообщает Telegram-канал республиканского оператора по поставкам топлива АО «Худудгазтаъминот» («Регионгазснаб»).

По данным источника, сбой произошел из-за последствий массового отключения электричества, который наблюдался в ряде стран Центральной Азии 25 января.