В нескольких регионах Узбекистана зафиксировали проблемы с газом
В нескольких регионах Узбекистана, в том числе в столице республики Ташкенте, были обнаружены проблемы с подачей газа. Об этом сообщает Telegram-канал республиканского оператора по поставкам топлива АО «Худудгазтаъминот» («Регионгазснаб»).
По данным источника, сбой произошел из-за последствий массового отключения электричества, который наблюдался в ряде стран Центральной Азии 25 января.
В ведомстве уточнили, что ранее из-за блэкаута в республике приостановили добычу нефти и газа на более, чем 60 месторождениях АО «Узбекнефтегаз», что привело к понижению давления в магистральных газопроводах и в местных сетях.
Сейчас в стране предпринимаются все необходимые меры для восстановления поставок природного газа.
Ранее RT сообщил, что неполадки в энергосистеме Центральной Азии произошли из-за перегрузки на линии в Казахстане.
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