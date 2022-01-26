В нескольких регионах Узбекистана зафиксировали проблемы с газом

В нескольких регионах Узбекистана, в том числе в столице республики Ташкенте, были обнаружены проблемы с подачей газа. Об этом сообщает Telegram-канал республиканского оператора по поставкам топлива АО «Худудгазтаъминот» («Регионгазснаб»).

По данным источника, сбой произошел из-за последствий массового отключения электричества, который наблюдался в ряде стран Центральной Азии 25 января.

Пора разъединять? Названа причина сбоя в электроснабжении стран Центральной Азии

В ведомстве уточнили, что ранее из-за блэкаута в республике приостановили добычу нефти и газа на более, чем 60 месторождениях АО «Узбекнефтегаз», что привело к понижению давления в магистральных газопроводах и в местных сетях.

Сейчас в стране предпринимаются все необходимые меры для восстановления поставок природного газа.

Ранее RT сообщил, что неполадки в энергосистеме Центральной Азии произошли из-за перегрузки на линии в Казахстане.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбойАварияПоставкиУзбекистанГаз
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