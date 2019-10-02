В немецкой Баварии двое неизвестных открыли стрельбу, есть погибший

Полиция немецкого города Абенсберг в Баварии ищет двух человек, открывших стрельбу, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел возле местного рынка около 18.00 по местному времени (19.00 мск). Также сообщается об еще одном пострадавшем. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как пишет агентство, нарушители порядка скрылись на автомобиле. Для их поиска задействован вертолет.



