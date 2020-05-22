В небе Ливии появились российские истребители из Сирии
В Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии. Не исключено, что они присоединяться к Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Al Masdar News.
В свою очередь, министр внутренних дел правительства национального согласия, противостоящего ЛНА, Фатхи Башаг заявил, что с российской базы в Сирии Хмеймим вылетело как минимум шесть самолетов МиГ-29 и два фронтовых бомбардировщика Су-24. Башаг сомневается, что они пополнят боевые подразделения ЛНА.
Накануне силы Хафтара пригрозила провести в ближайшее время крупнейшую воздушную операцию с возможным участием российских боевых машин. В понедельник на этой неделе стало известно, что силы ПНС при поддержке турецких подразделений выбили ЛНА со стратегически важной авиабазы у Триполи.
Сейчас в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Хафтара на востоке страны, который поддерживает парламент.
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