В небе Ливии появились российские истребители из Сирии

В Ливии были замечены российские истребители, летящие по направлению из Сирии. Не исключено, что они присоединяться к Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Al Masdar News.

В свою очередь, министр внутренних дел правительства национального согласия, противостоящего ЛНА, Фатхи Башаг заявил, что с российской базы в Сирии Хмеймим вылетело как минимум шесть самолетов МиГ-29 и два фронтовых бомбардировщика Су-24. Башаг сомневается, что они пополнят боевые подразделения ЛНА.

Накануне силы Хафтара пригрозила провести в ближайшее время крупнейшую воздушную операцию с возможным участием российских боевых машин. В понедельник на этой неделе стало известно, что силы ПНС при поддержке турецких подразделений выбили ЛНА со стратегически важной авиабазы у Триполи.

Сейчас в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Хафтара на востоке страны, который поддерживает парламент.

