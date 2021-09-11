В НАТО признали невозможность продолжения операции в Афганистане после вывода сил США
Союзники США не смогли бы продолжать военную операцию после вывода американских войск из Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The New York Times.
Как отметил генсек, перед выводом американского контингента президент США Джо Байден провел консультации с партнерами по НАТО, и «все союзники согласились» с решением главы государства.
Столтенберг признал, что продолжение военной кампании в Афганистане без США — «нереалистичный вариант».
«Мы все понимали, что это тяжелое решение, что перед нами стоит сложный выбор — уйти, рискуя возвращением [к власти радикального движения] "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), или остаться, что привело бы к новым боям и жертвам», — пояснил генсек Североатлантического альянса.
Кроме того, Столтенберг поделился мнением, что падению правительства Афганистана способствовал не вывод войск США, а «развал политического и военного руководства».
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