В НАТО ответили на запрос Украины о вступлении в альянс
Реформы на Украине не гарантируют вступления страны в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Вильнюсе на международной конференции по вопросам реформ на Украине, заявил, что Киев хотел бы «уже сегодня» получить перечень реформ, выполнение которых позволило бы перейти к интеграции с НАТО.
Представитель Североатлантического альянса подчеркнул, что «это так не работает».
«Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии», — цитирует Аппатурая РИА Новости.
Вместе с тем представитель НАТО подчеркнул, что реформы важны, однако не только Киев должен быть готов к вступлению в альянс: военный блок тоже должен быть готов к расширению.
Ранее в НАТО заявляли, что не намерены включать Украину в состав организации в ближайшие 10-15 лет.
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