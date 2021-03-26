В МВД Белоруссии сообщили о предотвращении двух терактов

МВД Белоруссии сообщило, что в стране предотвращены два теракта, передает ТАСС.

По версии следствия, гражданин страны планировал устроить теракты в воинской части под Минском и в самой столице Белоруссии.

Изъяты самодельные взрывные устройства.


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ФОТО: РИА Новости
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