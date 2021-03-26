В МВД Белоруссии сообщили о предотвращении двух терактов
26 марта 202116:12
МВД Белоруссии сообщило, что в стране предотвращены два теракта, передает ТАСС.
По версии следствия, гражданин страны планировал устроить теракты в воинской части под Минском и в самой столице Белоруссии.
Изъяты самодельные взрывные устройства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru