В Молдавии заявили, что упавший беспилотник был российским

Генеральный инспекторат полиции Молдавии заявил, что беспилотный летательный аппарат, обнаруженный на территории страны, был российского производства и не представлял опасности для населения, так как не содержал взрывчатых веществ.

По данным ведомства, эксперты Центра технико-уголовной и судебной экспертизы провели исследование дрона, определив, что это был сопровождающий аппарат типа «Шахед».