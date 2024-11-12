В Молдавии заявили, что упавший беспилотник был российским
Генеральный инспекторат полиции Молдавии заявил, что беспилотный летательный аппарат, обнаруженный на территории страны, был российского производства и не представлял опасности для населения, так как не содержал взрывчатых веществ.
По данным ведомства, эксперты Центра технико-уголовной и судебной экспертизы провели исследование дрона, определив, что это был сопровождающий аппарат типа «Шахед».
Молдавия неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушного пространства после обнаружения обломков беспилотников на своей территории, хотя эксперты в большинстве случаев идентифицировали эти фрагменты как части украинских ракет ПВО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные обвинения Кишинева не имеют оснований и категорически отвергла утверждения о нарушении воздушных границ российскими беспилотниками, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru