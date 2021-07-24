В МОК сообщили, как флаг России может появиться на олимпийских объектах в Токио
Символика РФ будет присутствовать на официальных объектах Олимпиады в Токио при обозначении технических сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под государственным флагом России и использовать государственный гимн до 16 декабря 2022 года, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru