В МОК сообщили, как флаг России может появиться на олимпийских объектах в Токио

Символика РФ будет присутствовать на официальных объектах Олимпиады в Токио при обозначении технических сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под государственным флагом России и использовать государственный гимн до 16 декабря 2022 года, сообщает «Свободная пресса».



