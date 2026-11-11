В Минске прошла Международная конференция по поддержке и продвижению русского языка
В Минске завершилась XVI Международная конференция «Сохранение, поддержка и продвижение русского языка и культуры за рубежом». Она проходила в столице Белоруссии с 6 по 11 ноября и объединила 60 преподавателей русского языка как иностранного и филологов из 29 стран мира.
Как отметила советник посольства России в Беларуси Карина Багрева, на русском языке в мире говорят более 250 млн человек. При этом по числу интернет-сайтов и каналов в соцсетях он занимает второе место после английского. Она также подчеркнула, что укрепление позиций русского языка является залогом сохранения культурно-цивилизационного разнообразия планеты и вносит важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка.
Советник Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Мария Лахонина, в свою очередь, отметила, что расширение возможностей для изучения русского языка за рубежом остается одним из приоритетов во внешней гуманитарной политике России. В этом направлении по линии МИД в разных странах развивается материально-техническая база образовательных учреждений, проводятся тематические мероприятия по популяризации достижений российской науки и культуры.
Важную роль профессионального взаимодействия преподавателей из разных стран отметила первый заместитель директора Московского Дома соотечественника (МДС) Анна Колесникова. По её словам, конференция остается востребованной площадкой для обмена опытом, помогает собрать и консолидировать сообщество педагогов-русистов.
Организаторы предложили участникам форума насыщенную научно-образовательную программу по совершенствованию профессиональных навыков и методик преподавания. Обсуждались вопросы адаптации преподавания русского языка к новым образовательным условиям, возможности цифровой образовательной среды, использование ИИ и других электронных ресурсов. Кроме того, эксперты затронули развитие русского литературного языка, тему сохранения языковых норм и формирования культурных ценностей средствами образования.
Организаторами XVI Международной конференции «Сохранение, поддержка и продвижение русского языка и культуры за рубежом» выступили Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ассоциации каратэ объяснили, почему спортсменам важно выступать с флагом и гимном
- В Федерации практической стрельбы рассказали о важных навыках для детей
- Как российских спортсменов встречают на международных соревнованиях
- Власти Подмосковья изменили порядок проката электросамокатов
- Армия России освободила Воскресенку Запорожской области
- От Фокина до Могучего: Почему лучшие режиссеры Петербурга остались без «софитов»
- Эксперт указала на ошибки хранения некоторых продуктов в холодильнике
- Ветераны подразделения «Альфа» рассказали, как привить мужество молодежи
- Подвиг вместо телефона: Почему родители отдают детей в боевые единоборства
- Иран признал аргентинские ВМС и ВВС террористическими организациями