В Минобороны Японии отреагировали на запуск ракет с территории КНДР

Баллистические ракеты, которые были выпущены с территорий Северной Кореи, упали в экономической зоне Японии, сообщили телеканалу NHK источники в министерстве обороны страны, передает РИА Новости.

Изначально сообщалось, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны, но более детальный анализ показал, что высота полета была низкой, и сам полет проходил по «неправильной орбите», после ракеты упали в Японское море.

Падение ракет в исключительной экономической зоне произошло впервые с октября 2019 года.

Ранее Северная Корея успешно испытала новейшую крылатую ракету большой дальности.

