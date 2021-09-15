В Минобороны Японии отреагировали на запуск ракет с территории КНДР
Баллистические ракеты, которые были выпущены с территорий Северной Кореи, упали в экономической зоне Японии, сообщили телеканалу NHK источники в министерстве обороны страны, передает РИА Новости.
Изначально сообщалось, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны, но более детальный анализ показал, что высота полета была низкой, и сам полет проходил по «неправильной орбите», после ракеты упали в Японское море.
Падение ракет в исключительной экономической зоне произошло впервые с октября 2019 года.
Ранее Северная Корея успешно испытала новейшую крылатую ракету большой дальности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru