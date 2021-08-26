В Минобороны Великобритании предупредили о возможном теракте в Кабуле

Министерство обороны Великобритании ожидает в течение нескольких часов теракт в аэропорту афганского Кабула. Об этом заявил глава военного ведомства Джеймс Хеппи в беседе с телеканалом Sky News.

«За неделю разведка сильнее убедилась в том, что аэропорт ждет неминуемая атака», — подчеркнул министр.

По словам Хеппи, боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) осознают, что в аэропорту афганской столицы сконцентрировалось много людей из-за массовой эвакуации. Это дает террористам возможность «сделать что-то ошеломляющее».

Между тем самолеты военно-транспортной авиации РФ, эвакуировавшие граждан из Афганистана, вернулись на родину, отмечает РЕН ТВ. В ночь на четверг четыре борта с эвакуированными приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, пишет «Свободная пресса».

