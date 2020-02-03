В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотника вблизи авиабазы Хмеймим
3 февраля 202022:31
Минобороны РФ сообщило о ликвидации беспилотного летательного аппарата вблизи российской авиабазы Хмеймим.
Как пишет Интерфакс, для того, чтобы сбить беспилотник российские военные применили комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С". Аппарат приближался к базе с северо-востока.
В российском военном ведомстве отметили, что произошедший инцидент не нанес материального ущерба, также обошлось без пострадавших. Авиабаза продолжает работу в штатном режиме.
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ФОТО: скриншот youtube.com
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