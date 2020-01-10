В Минобороны прокомментировали инцидент с кораблями США и РФ в Аравийском море
В Минобороны РФ прокомментировали сообщение об «агрессивном сближении» российского судна с американским эсминцем в Аравийском море.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на имеющееся в распоряжении агентства сообщение военного ведомства, Минобороны опровергло данную информацию, обвинив ВМС США в нарушении правил мореплавания. В частности, в ведомстве заявили, что американское судно, нарушая правила, не пропустило российский корабль по правой стороне, допустив опасное сближение.
В российском Минобороны также отметили, что нарушение было зафиксировано на видео.
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