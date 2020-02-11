В Милане заявили о новом виде мошенничества со штрафами за парковку
О новом виде мошенничества со штрафами за парковку заявили в Милане. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, схема мошенничества заключается в том, что неизвестные оставляют на лобовом стекле квитанцию со штрафом на сумму 175 евро и требованием оплатить его при помощи перевода на почтовый счет.
В городской полиции уже распространили информацию об этом мошенничестве и просят туристов и горожан проявлять бдительность. В Facebook полиция опубликовала пример квитанции, которая распространяется мошенниками.
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