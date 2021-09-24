В МИД Японии заявили о неприемлемости особого налогового режима на Курилах
Япония считает, что организация особого налогового режима на Курильских островах неприемлема с точки зрения позиции Токио по этим территориям. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Слова министра приводит агентство Kyodo. Глава японского МИД заявил о позиции страны после рассказа Лаврова о создании такого механизма для привлечения инвестиций на Курилы.
Мотэги подчеркнул необходимость вести совместную российско-японскую хозяйственную деятельность на островах без ущерба для правовых позиций государств.
Президент РФ Владимир Путин заявил о создании нового налогового режима на Курилах в ходе Восточного экономического форума, напоминает Ura.ru. Планируется, что действующих на этой территории российских предпринимателей и иностранных инвесторов освободят от налогов на 10 лет. В правительстве Японии заявили, что планы российской стороны противоречат позиции Токио по четырем северным островам Курил и сути обсуждений совместной экономической деятельности Японии и РФ, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- Уголовное дело возбуждено после гибели пяти человек при восхождении на Эльбрус
- В «Газпроме» назвали абсурдными обвинения в недопоставках газа в Европу
- В МИД Японии заявили о неприемлемости особого налогового режима на Курилах
- ФСБ России ликвидировала крупный канал продажи синтетических наркотиков
- Экс-министр финансов Украины: Зеленский попадает под категорию олигархов
- Стало известно, каким категориям водителей необходимо пройти техосмотр с 1 октября
- Опрос: для хорошего самочувствия россиянам нужно 7-8 часов сна
- В России усилят контроль за выпуском минеральной воды
- Учёные назвали реальный цвет Солнца
- Госдума закупила 450 китайских смартфонов за 4,3 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru