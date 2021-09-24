В МИД Японии заявили о неприемлемости особого налогового режима на Курилах

Япония считает, что организация особого налогового режима на Курильских островах неприемлема с точки зрения позиции Токио по этим территориям. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Слова министра приводит агентство Kyodo. Глава японского МИД заявил о позиции страны после рассказа Лаврова о создании такого механизма для привлечения инвестиций на Курилы.

Мотэги подчеркнул необходимость вести совместную российско-японскую хозяйственную деятельность на островах без ущерба для правовых позиций государств.

Президент РФ Владимир Путин заявил о создании нового налогового режима на Курилах в ходе Восточного экономического форума, напоминает Ura.ru. Планируется, что действующих на этой территории российских предпринимателей и иностранных инвесторов освободят от налогов на 10 лет. В правительстве Японии заявили, что планы российской стороны противоречат позиции Токио по четырем северным островам Курил и сути обсуждений совместной экономической деятельности Японии и РФ, пишет «Свободная пресса».

