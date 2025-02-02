В МИД Узбекистана отреагировали на попытку Киева поссорить Москву и Ташкент

Сфабрикованное украинскими спецслужбами и спецслужбами Литвы видео с оскорблениями жителей Узбекистана от человека, обманом выдающего себя за россиянина, изготовлено с целью поссорить Москву и Ташкент, сообщил в Telegram пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.

Он сослался на расследование, согласно которому, данный материал является провокационным.

По словам дипломата, сотрудники российского МИД назвали сказанные в видео оскорбительные заявления вызывающими глубокое сожаление.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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