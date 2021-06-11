В МИД Германии одобрили отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»
Политический директор МИД Германии Йенc Плетнер оценил решение США приостановить санкции по «Северному потоку – 2». Он рассказал в интервью РИА Новости, что теперь нужны решения, которые развеют опасения, связанные с проектом.
«Решение администрации США было важным. Теперь у нас есть начать поиск решений, которые бы развеяли связанные с ним опасения. Среди них и вопрос о транзите газа через территорию Украины», - сказал Плетнер.
Он добавил, что «Северный поток – 2» остается важным проектом с точки зрения энергетики и заявил, что проект соответствует действующим правовым нормам Евросоюза.
Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».
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