В МИД Германии одобрили отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

Политический директор МИД Германии Йенc Плетнер оценил решение США приостановить санкции по «Северному потоку – 2». Он рассказал в интервью РИА Новости, что теперь нужны решения, которые развеют опасения, связанные с проектом.

«Решение администрации США было важным. Теперь у нас есть начать поиск решений, которые бы развеяли связанные с ним опасения. Среди них и вопрос о транзите газа через территорию Украины», - сказал Плетнер.

Он добавил, что «Северный поток – 2» остается важным проектом с точки зрения энергетики и заявил, что проект соответствует действующим правовым нормам Евросоюза.

Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в беседе с Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».

