Соединённые Штаты Америки вполне могут разрабатывать новые вирусы в своих биологических лабораториях двойного назначения, которые действуют на территории бывших республик СССР. Этого не исключает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В ходе брифинга для журналистов она отметила, что в такого рода референс-лабораториях в третьих странах на постсоветской территории американцы вполне могут создавать и модифицировать различные патогены, вызывающие опасные заболевания. Такая деятельность, в том числе, может проводиться в военных целях, констатировала представитель Смоленской площади.

В связи с этим, Захарова упомянула Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, расположенный в поселке Алексеевка в Грузии. Этот населённый пункт расположен практически на границе с Россией, отмечает «Свободная пресса».

