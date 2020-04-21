В МИД допускают, что США создают вирусы в лабораториях вдоль границ России
Соединённые Штаты Америки вполне могут разрабатывать новые вирусы в своих биологических лабораториях двойного назначения, которые действуют на территории бывших республик СССР. Этого не исключает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
В ходе брифинга для журналистов она отметила, что в такого рода референс-лабораториях в третьих странах на постсоветской территории американцы вполне могут создавать и модифицировать различные патогены, вызывающие опасные заболевания. Такая деятельность, в том числе, может проводиться в военных целях, констатировала представитель Смоленской площади.
В связи с этим, Захарова упомянула Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, расположенный в поселке Алексеевка в Грузии. Этот населённый пункт расположен практически на границе с Россией, отмечает «Свободная пресса».
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