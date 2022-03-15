В Мексике российским туристам предоставили жилье

Туристы из России получили возможность бесплатного проживания в Мексике. Об этом говорится в телеграм-канале посольство РФ.

В посольстве сообщили, что соответствующая договоренность была достигнута с властями страны. Туристы смогут оставаться там до момента возвращения на родину.

Дата вывоза россиян из латиноамериканской страны пока не определена. В Мексике находятся около 600 туристов.

Отмечается, что власти страны оказывают содействие туристам из РФ, в частности, отменили штрафы за превышение срока пребывания в стране.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МексикаТуристы
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