В Мексике российским туристам предоставили жилье

Туристы из России получили возможность бесплатного проживания в Мексике. Об этом говорится в телеграм-канале посольство РФ.

В посольстве сообщили, что соответствующая договоренность была достигнута с властями страны. Туристы смогут оставаться там до момента возвращения на родину.

Дата вывоза россиян из латиноамериканской страны пока не определена. В Мексике находятся около 600 туристов.



Отмечается, что власти страны оказывают содействие туристам из РФ, в частности, отменили штрафы за превышение срока пребывания в стране.



