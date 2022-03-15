В Мексике российским туристам предоставили жилье
Туристы из России получили возможность бесплатного проживания в Мексике. Об этом говорится в телеграм-канале посольство РФ.
В посольстве сообщили, что соответствующая договоренность была достигнута с властями страны. Туристы смогут оставаться там до момента возвращения на родину.
Дата вывоза россиян из латиноамериканской страны пока не определена. В Мексике находятся около 600 туристов.
Отмечается, что власти страны оказывают содействие туристам из РФ, в частности, отменили штрафы за превышение срока пребывания в стране.
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