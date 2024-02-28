В Мексике пробудился вулкан Попокатепетль
О пробуждении одного из самых опасных вулканов в мире сообщает El Pais.
В движение пришел Попокатепетль, который уже выбросил тонны пепла и газа на высоту в несколько тысяч метров.
Вулкан расположен в Мексике всего в 65 километрах от столицы страны. Из-за извержения все рейсы аэропорта Мехико отменены.
В настоящее время специалисты изучают движение шлейфа при помощи спутников. В стране объявлен «желтый» уровень опасности. Население окрестных поселков призвали не приближаться к вулкану и собрать вещи для возможной экстренной эвакуации.
Ранее почти 150 человек стали жертвами землетрясения в Мексике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru