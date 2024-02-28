В Мексике пробудился вулкан Попокатепетль

В движение пришел Попокатепетль, который уже выбросил тонны пепла и газа на высоту в несколько тысяч метров.

Вулкан расположен в Мексике всего в 65 километрах от столицы страны. Из-за извержения все рейсы аэропорта Мехико отменены.

В настоящее время специалисты изучают движение шлейфа при помощи спутников. В стране объявлен «желтый» уровень опасности. Население окрестных поселков призвали не приближаться к вулкану и собрать вещи для возможной экстренной эвакуации.

Ранее почти 150 человек стали жертвами землетрясения в Мексике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

