В массовых столкновениях в Тбилиси пострадали 70 человек

В ходе массовых столкновений в Тбилиси пострадали порядка 70 человек. Среди них активисты и сотрудники полиции. Все они обратились за помощью к медикам, у них незначительные травмы. Об этом сообщил экс-глава минздрава Грузии Давид Сергеенко, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось о 50 пострадавших. Оппозицию к утру пятницы отгоняли от здания парламента страны с применением слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль. Протестующие строят баррикады недалеко от здания филармонии, сообщает РЕН ТВ. Они перегородили улицу автобусом и мусорными баками.

Беспорядки начались после инцидента во время Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Недовольство оппозиции, представленной «Единым национальным движением» и «Европейской Грузией» вызвало то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Протестующие потребовали, чтобы российские делегаты покинули Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси.

