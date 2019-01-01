В мире

В Малави переизбрали 78-летнего президента

27 мая23:12

Избирательная комиссия Малави объявила результаты президентских выборов, состоявшихся 21 мая. Действующий президент 78-летний Питер Мутарика, набравший 38,57%, переизбран президентом на второй срок полномочий, передает «Синьхуа».

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Президентские выборы в Малави проводятся раз в 5 лет, победителем становится кандидат, набравший простое большинство голосов.

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ФОТО: flickr/The Shopping Sherpa
ТЕГИ:Африка