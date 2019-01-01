В Малави переизбрали 78-летнего президента

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Верховный суд отклонил иск о недействительности указа Зеленского о роспуске Рады

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Президентские выборы в Малави проводятся раз в 5 лет, победителем становится кандидат, набравший простое большинство голосов.

Избирательная комиссия Малави объявила результаты президентских выборов, состоявшихся 21 мая. Действующий президент 78-летний Питер Мутарика, набравший 38,57%, переизбран президентом на второй срок полномочий, передает «Синьхуа».

Повторное обращение к спикеру Госдумы и Генпрокурору тещи лишенного неприкосновенности депутатаТещина комната денегОт перемены губернаторов эффект заметила ФАСПочему пенсионерка пишет Генпрокурору и спикеру Госдумы?

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: