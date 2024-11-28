В Малайзии более 37 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений
Свыше 37 тысяч человек эвакуировали в Малайзии в связи с сильными наводнениями. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, пишет газета The Star.
По данным издания, стихийное бедствие затронуло штаты Келантан, Тренгану, Кедах, Перлис, Джохор, Перак.
«Число пострадавших от наводнений возросло до 37 189 человек, в том числе 11 385 семей в шести штатах», — подчеркнул Ибрагим.
Для населения организовали 322 временных эвакуационных центра.
Ранее мощные наводнения из-за проливных дождей зафиксировали в испанской Валенсии, погибли более 200 человек, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мосбиржа» планирует возобновить утренние торги на срочном рынке в начале года
- В Малайзии более 37 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений
- Генпрокурор Краснов поручил проверить работу ГАИ во всех регионах
- В ДНР задержали подозреваемого в поджогах по заданию Киева
- Турпоток россиян на Мальдивы в октябре достиг пятилетнего рекорда
- Исследование: Более 50% россиян столкнулись с мошенниками перед распродажами
- Средняя зарплата россиян выросла на 17,8%
- Регионам с уровнем газификации менее 5% дадут льготы на электричество
- Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде
- Полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru