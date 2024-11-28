В Малайзии более 37 тысяч человек эвакуировали из-за наводнений

Свыше 37 тысяч человек эвакуировали в Малайзии в связи с сильными наводнениями. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, пишет газета The Star.

По данным издания, стихийное бедствие затронуло штаты Келантан, Тренгану, Кедах, Перлис, Джохор, Перак.

«Число пострадавших от наводнений возросло до 37 189 человек, в том числе 11 385 семей в шести штатах», — подчеркнул Ибрагим.

Для населения организовали 322 временных эвакуационных центра.

Ранее мощные наводнения из-за проливных дождей зафиксировали в испанской Валенсии, погибли более 200 человек, напоминает RT.

