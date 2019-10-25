В Лос-Анджелесе введен режим ЧП из-за пожаров
25 октября 201923:34
Режим чрезвычайной ситуации введен в Лос-Анджелесе в связи с бушующими пожарами. Соответствующее объявление сделал губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, сообщает РИА Новости.
В частности, режим ЧП установлен в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско). С территорий этих округов эвакуируются жители, которых, по данным агентства, около 50 тысяч.
Как сообщает РИА Новости, в Лос-Анджелесе проживает около 10 млн человек, в округе Сонома – около 500 тысяч.
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