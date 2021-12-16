В Лондоне выпустили рождественский календарь с преступниками в розыске

Полиция Лондона опубликовала в интернете рождественский календарь, на котором изображены снимки находящихся в розыске преступников за действия насильственного характера, сообщают «Известия».

Его назвали «12 рождественских преступлений». Таким образом, правоохранительные органы обратились к местным жителям за помощью в поиске преступников, намереваясь предотвратить насилие в праздничные дни.

«Эти преступники причиняли страдания своим жертвам, и наша первоочередная задача — поймать их», — говорится в сообщении полиции.

При этом британцы раскритиковали инициативу, отметив, что преступники не должны ассоциироваться с Рождеством.

Ранее стало известно, что в Москве проходит испытания система распознавания лиц.

«Очки Робокопа» определяют черты каждого лица и отправляют снимки по специальному каналу в Единый центр хранения и обработки данных. Там идет поиск разыскиваемых преступников по специальной базе.

